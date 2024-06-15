Банк Barclays приостановил спонсирование британских фестивалей после протестов артистов

Банк Barclays приостановил спонсорство всех фестивалей компании Live Nation Entertainment на 2024 год, включая Download, Latitude и Isle of Wight, после протестов со стороны групп и фанатов. Они обвинили финансовую организацию в увеличении инвестиций в оружейные компании, торгующие с Израилем во время продолжающейся войны в Газе. Об этом рассказал The Guardian.
Банк подписал пятилетнее спонсорское соглашение с Live Nation в 2023 году. Предполагается, что приостановка не распространяется на весь контракт. «После обсуждения с артистами мы договорились с Barclays о том, что они откажутся от спонсорства наших фестивалей», — сказал представитель Live Nation.
«Barclays попросили и он согласился приостановить участие в оставшихся фестивалях Live Nation в 2024 году. Активисты хотят заставить банк прекратить работу с оборонными компаниями, которые мы по-прежнему поддерживаем, так как считаем важной частью обеспечения безопасности нашей страны и наших союзников», — заявил представитель Barclays в разговоре с The Guardian.
«Они прибегают к запугиванию наших сотрудников, неоднократному вандализму в наших филиалах и преследованиям в Интернете. Единственное, чего добьется эта небольшая группа активистов, — ослабление существенной поддержки культурных мероприятий, которые посещают миллионы людей», — добавил он.
Ранее из‑за связей с Barclays несколько десятков артистов отменили свои выступления на фестиваля Download, Latitude и Great Escape.
«Мы не можем жертвовать принципами, которых придерживается эта группа и сцена, которую мы представляем, только ради личной выгоды», — написала метал-группа Pest Control, отменившая свое участие на Download. Певица CMAT, отменившее свое участие в фестивале Latitude, заявила, что «не позволит, чтобы ее музыка была связана с насилием».