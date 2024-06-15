Банк Barclays приостановил спонсирование британских фестивалей после протестов артистов

Банк Barclays приостановил спонсорство всех фестивалей компании Live Nation Entertainment на 2024 год, включая Download, Latitude и Isle of Wight, после протестов со стороны групп и фанатов. Они обвинили финансовую организацию в увеличении инвестиций в оружейные компании, торгующие с Израилем во время продолжающейся войны в Газе. Об этом рассказал The Guardian.