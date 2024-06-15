Майлс Теллер снимется в ремейке «Офицера и джентльмена»

Paramount работает над ремейком драмы 1982 года «Офицер и джентльмен» с Майлсом Теллером в главной роли, передает Variety.
Главную роль в оригинальном фильме исполнил Ричард Гир. Картина получила шесть номинаций «Оскар» и выиграла приз за лучшую оригинальную песню «Up Where We Belong», а Луис Госсетт-мл. стал первым чернокожим лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
В центре сюжета ленты — начинающий пилот ВМС Зак Майо, который вступает в конфликт со своим инструктором, сержантом Эмилем Фоули (Госсетт), и одновременно завязывает роман с Полой (Дебра Уингер), работницей фабрики, мечтающей выбраться из своего маленького городка. Романтическая драма, снятая Тейлором Хэкфордом, стала кассовым хитом, заработав 190 млн долларов по всему миру.
Майлс Теллер получил известность благодаря фильмам «Одержимость», «Дивергент», «Фантастическая четверка», «Дело храбрых» и «Топ Ган: Мэверик». Сценарий к ремейку написала Дана Фокс, работавшая над лентами «Свидание свадьбы», «Что происходит в Вегасе» и сериалом «Бен и Кейт».