Майлс Теллер снимется в ремейке «Офицера и джентльмена»

В центре сюжета ленты — начинающий пилот ВМС Зак Майо, который вступает в конфликт со своим инструктором, сержантом Эмилем Фоули (Госсетт), и одновременно завязывает роман с Полой (Дебра Уингер), работницей фабрики, мечтающей выбраться из своего маленького городка. Романтическая драма, снятая Тейлором Хэкфордом, стала кассовым хитом, заработав 190 млн долларов по всему миру.