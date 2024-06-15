Порталу «Большой российской энциклопедии» грозит закрытие

«Весь труд этих пяти лет, все статьи, которые писали доктора наук, академики, это все может исчезнуть», — рассказала изданию сотрудница БРЭ по имени Ольга. На данный момент редакция (300 человек) и авторский коллектив (7000 человек) выпускают такое количество статей, которое эквивалентно 18 томам печатного издания в год, заявила она.