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Порталу «Большой российской энциклопедии» грозит закрытие

Сегодня в 14:50
Фото: Gennady Grachev/Flickr

Все статьи «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) могут исчезнуть, сообщает «Подъем». 17 июня необходимо оплатить облачные сервисы и сервера, на которых хранятся публикации, но сделать это не получается из‑за ареста счетов со стороны ФНС.

«Весь труд этих пяти лет, все статьи, которые писали доктора наук, академики, это все может исчезнуть», — рассказала изданию сотрудница БРЭ по имени Ольга. На данный момент редакция (300 человек) и авторский коллектив (7000 человек) выпускают такое количество статей, которое эквивалентно 18 томам печатного издания в год, заявила она.

В 2024 году правительство РФ отказалось выделять деньги на финансирование портала, хотя его работа продолжалась. В течение пяти месяцев БРЭ «работала без зарплаты», рассказала собеседница. Редакция прекратит работу после отключения серверов.

«Путин нас учредил, мы были путинским проектом. Потом какой‑то чиновник что‑то где‑то недоглядел, и мы в другую строку бюджета не вошли», — сказала Ольга.

Пока официально правительство и Минцифры ситуацию не комментировало.

При создании БРЭ его называли «качественной альтернативой» «Википедии». На разработку издательству «Большая российская энциклопедия» выделили около 1,7 млрд рублей. Однако позже сообщалось о сворачивании проекта.

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