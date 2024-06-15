Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Скончался вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич

Сегодня в 14:20
Изображение: Shrewsbury Town/YouTube

Умер Матия Шаркич, вратарь сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл». Футболист скончался в возрасте 26 лет, передает черногорское издание Vijesti.

Причины смерти Шаркича не уточняются. По информации СМИ, Шаркичу внезапно стало плохо в его квартире в Будве. Спасти спортсмена не удалось, несмотря на оперативное вмешательство медиков. «Клуб воздерживается от дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Матии», — говорится в заявлении «Миллуолл».

Шаркич выступал за английский клуб с 2023 года. Ранее он играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Ливингстоне», «Шрусбери». В составе сборной Черногории Шаркич провел девять матчей — два из них без пропущенных мячей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами