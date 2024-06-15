Скончался вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич

Умер Матия Шаркич, вратарь сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл». Футболист скончался в возрасте 26 лет, передает черногорское издание Vijesti.
Причины смерти Шаркича не уточняются. По информации СМИ, Шаркичу внезапно стало плохо в его квартире в Будве. Спасти спортсмена не удалось, несмотря на оперативное вмешательство медиков. «Клуб воздерживается от дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Матии», — говорится в заявлении «Миллуолл».
Шаркич выступал за английский клуб с 2023 года. Ранее он играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Ливингстоне», «Шрусбери». В составе сборной Черногории Шаркич провел девять матчей — два из них без пропущенных мячей.