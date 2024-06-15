Скончался вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич

Причины смерти Шаркича не уточняются. По информации СМИ, Шаркичу внезапно стало плохо в его квартире в Будве. Спасти спортсмена не удалось, несмотря на оперативное вмешательство медиков. «Клуб воздерживается от дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Матии», — говорится в заявлении «Миллуолл».