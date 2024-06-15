Больницы Лондона за неделю отменили более 800 операций из‑за атаки программы-вымогателя

По данным Национальной службы здравоохранения Лондона, пришлось отложить пять запланированных кесаревых сечений у рожениц, 18 внутренних органов передали для использования другими фондами, 736 амбулаторных приемов в больнице и 125 амбулаторных приемов по месту жительства перенесли на другое время. Проведение тестов на вирусы, передающиеся через кровь (ВИЧ, гепатит C и гепатит B), приостановлено.