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Больницы Лондона за неделю отменили более 800 операций из‑за атаки программы-вымогателя

Сегодня в 13:50
Фото: Brandon Holmes/Unsplash

За неделю после кибератаки на лондонские больницы врачам пришлось перенести более 800 операций и 700 амбулаторных приемов. Сбои произошли после атаки хакеров на поставщика патологоанатомических услуг Synnovis, передает Би-би-си.

По данным Национальной службы здравоохранения Лондона, пришлось отложить пять запланированных кесаревых сечений у рожениц, 18 внутренних органов передали для использования другими фондами, 736 амбулаторных приемов в больнице и 125 амбулаторных приемов по месту жительства перенесли на другое время. Проведение тестов на вирусы, передающиеся через кровь (ВИЧ, гепатит C и гепатит B), приостановлено.

Служба здравоохранения Англии объявила об инциденте регионального уровня и работе с другими поставщиками и партнерами, которых атака не затронула. При атаках с использованием программ-вымогателей всегда существует риск доступа злоумышленников к данным людей, поэтому «расследования продолжают устанавливать любые возможные последствия», добавили там.

Оказание первичной медицинской помощи проходит в обычном режиме, анализы крови принимаются только при неотложных ситуациях. По словам врачей, они «работают круглосуточно».

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