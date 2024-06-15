Илон Маск сообщил, что на заводах Tesla начнут работать тысячи человекоподобных роботов Optimus

В следующем году на заводах Tesla по производству электромобилей будет работать несколько тысяч роботов-гуманоидов Optimus. Об этом рассказал владелец компании Илон Маск на собрании акционеров, передает Electrek.
Миллиардер заявил, что в скором времени роботы смогут работать почти автономно, а давать им задания можно будет устно. По его словам, в ближайшем будущем они смогут обучаться с помощью просмотра видео, как люди.
По прогнозам бизнесмена, к 4-му десятилетию XXI века на Земле может появиться уже около миллиарда человекоподобных роботов. Маск считает, что Tesla займет не менее 10% этого рынка.
Tesla представила прототип человекоподобного робота в октябре 2022 года. Представители компании сообщили, что Optimus способен переносить предметы, поливать цветы и выполнять другие рутинные задачи, а также сам ориентируется в пространстве, используя многочисленные датчики.