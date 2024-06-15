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Илон Маск сообщил, что на заводах Tesla начнут работать тысячи человекоподобных роботов Optimus

Сегодня в 13:07

В следующем году на заводах Tesla по производству электромобилей будет работать несколько тысяч роботов-гуманоидов Optimus. Об этом рассказал владелец компании Илон Маск на собрании акционеров, передает Electrek.

Миллиардер заявил, что в скором времени роботы смогут работать почти автономно, а давать им задания можно будет устно. По его словам, в ближайшем будущем они смогут обучаться с помощью просмотра видео, как люди.

По прогнозам бизнесмена, к 4-му десятилетию XXI века на Земле может появиться уже около миллиарда человекоподобных роботов. Маск считает, что Tesla займет не менее 10% этого рынка.

Tesla представила прототип человекоподобного робота в октябре 2022 года. Представители компании сообщили, что Optimus способен переносить предметы, поливать цветы и выполнять другие рутинные задачи, а также сам ориентируется в пространстве, используя многочисленные датчики.

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