Рассел Кроу отказался от роли Арагорна после неудачной встречи с Питером Джексоном

«Мне казалось, что это решение принимала студия, а не режиссер. Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссеры, если они действительно пытаются привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у него уже есть на примете кто‑то другой, а если я соглашусь, на самом деле только помешаю ему», — поделился Кроу.