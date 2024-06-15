Рассел Кроу отказался от роли Арагорна после неудачной встречи с Питером Джексоном

Рассел Кроу рассказал, что отказался присоединиться к актерскому составу трилогии Питера Джексона «Властелин колец» в качестве исполнителя роли Арагорна после неудачной встречи с режиссером. В интервью британскому GQ обладатель «Оскара» сказал, что нисколько не жалеет о своем решении.
«Мне казалось, что это решение принимала студия, а не режиссер. Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссеры, если они действительно пытаются привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у него уже есть на примете кто‑то другой, а если я соглашусь, на самом деле только помешаю ему», — поделился Кроу.
«Мы родом из одного места. Мы оба новозеландцы. В его речи были нюансы, которые могли бы не заметить другие люди. Он не произносил этого вслух, но я понял, что у него есть свой план. Так что я просто оставил все как есть», — добавил актер.
В итоге Джексон выбрал на культовую роль Вигго Мортенсена. Вскоре постановщик вернется в Средиземье в качестве продюсера нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», режиссером которого станет исполнитель роли Смеагола Энди Серкис. Премьера картины запланирована на 2026 год.
О готовности вернуться к своим ролям во вселенной «Властелина колец» говорили и Мортенсен и исполнитель роли Гэндальфа Иэн МакКеллен, однако об их участии в предстоящей ленте не сообщалось.