Мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о блокировке их аккаунтов

Корпоративный мессенджер Slack предупредил российских пользователей о блокировке их учетных записей через 30 дней, сообщило РИА Новости.
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи и приостановим его через 30 дней», — говорится в сообщении, которое начали получать пользователи в РФ.
По информации агентства, ограничения связаны с санкциями, введенными США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.
«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», — сказано в сообщении.
Исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин отметил, что письмо с предупреждением получают и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.
Мессенджер Slack начал отключать часть своих клиентов в России в связи с международными санкциями в марте 2022 года. В феврале 2024-го в СМИ появилась информация, что компания разослала российским пользователям уведомления о блокировке с 21 марта аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне .ru.