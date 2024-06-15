Мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о блокировке их аккаунтов

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи и приостановим его через 30 дней», — говорится в сообщении, которое начали получать пользователи в РФ.