Apple обвинили в систематической недоплате своим сотрудницам

Корпорацию обвиняют в нарушении калифорнийского закона о равной оплате труда, который запрещает дискриминацию по признаку пола, а также в ведении несправедливой деловой практики. Кроме того, с 2018 года работодатели в Калифорнии не имеют права спрашивать работников об их зарплате на их прошлых должностях.