Apple обвинили в систематической недоплате своим сотрудницам

Две сотрудницы Apple в Сан-Франциско подали иск против корпорации. Они обвинили компанию в том, что она не доплачивает работающим на нее женщинам. Об этом рассказал Reuters.
По словам истцов, проработавших в компании более 10 лет, более 12 тыс. своим работникам-женщинам в Калифорнии Apple платит меньше, чем мужчинам на тех же должностях. Речь идет об инженерных и маркетинговых отделах, а также в подразделениях AppleCare.
Из иска следует, что при назначении начальной ставки работникам Apple основывается на их зарплатах на предыдущих местах работы или на их «ожиданиях в отношении заработной платы». По мнению истцов, такая схема приводит к более низким зарплатам для женщин.
Они также обвинили компанию в предвзятости по отношению к сотрудницам в вопросах назначения повышений и бонусов. В ответ представители Apple заявили, что компания постоянно стремится к инклюзивности и справедливости в оплате труда.
«С 2017 года Apple добилась и поддерживает гендерное равенство в оплате труда. Каждый год мы сотрудничаем с независимым сторонним экспертом, чтобы изучить общую заработную плату каждого члена команды и вносить коррективы, где это необходимо, чтобы гарантировать сохранение равенства в оплате труда», — говорится в заявлении компании.
По мнению адвоката подавших иск сотрудниц Евы Сервантес, практика Apple закрепляет и расширяет существующую гендерную разницу в оплате труда.
Корпорацию обвиняют в нарушении калифорнийского закона о равной оплате труда, который запрещает дискриминацию по признаку пола, а также в ведении несправедливой деловой практики. Кроме того, с 2018 года работодатели в Калифорнии не имеют права спрашивать работников об их зарплате на их прошлых должностях.