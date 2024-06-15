Актеры сериала «Клан Сопрано» воссоединились на фестивале Tribeca-2024

Гибни спросил актрису Эди Фалько о том, что было самым сложным в роли жены Тони, Кармелы Сопрано. «Я не думаю, что это было трудно. Мы с моим мужем очень рано вступили в такие отношения. Казалось, будто мы уже прожили 20 лет, которые были у Тони и Кармелы. Так что даже трудные вещи давались легко».