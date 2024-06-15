Актеры сериала «Клан Сопрано» воссоединились на фестивале Tribeca-2024

Актеры и продюсеры сериала «Клан Сопрано» воссоединились на фестивале Tribeca в Нью-Йорке в честь 25-летия сериала, передает Variety.
Они собрались на премьере документального фильма Алекса Гибни «Wise Guy: David Chase and the Sopranos», которая состоялась в Beacon Theatre в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена и собрала полный зал зрителей.
Документальный фильм начинается с вступительного титров сериала, где персонаж Тони Сопрано едет по Нью-Джерси, но вместо него на пассажирском сиденье сидит создатель и шоураннер сериала Дэвид Чейз. В картине он рассказывает о том, как рос в Нью-Джерси в итальянско-американской семье, и о том, как его собственный опыт общения с матерью повлиял на создание сериала.
Шоураннер поделился, что изначально Джеймс Гандольфини не проявил интереса к роли Тони Сопрано. Главным претендентом на центральную роль в сериале был Стивен Ван Зандт — рок-музыкант, который в итоге сыграл Сильвио, правую руку Тони.
«Он специально поехал в мой родной город за костюмом из ателье, где одевался Джон Готти, и надел его на прослушивание. Я подумал: „Это наш главный герой“, но потом все сложилось не так», — поделился Чейз.
Гибни спросил актрису Эди Фалько о том, что было самым сложным в роли жены Тони, Кармелы Сопрано. «Я не думаю, что это было трудно. Мы с моим мужем очень рано вступили в такие отношения. Казалось, будто мы уже прожили 20 лет, которые были у Тони и Кармелы. Так что даже трудные вещи давались легко».
Майкл Империоли прибыл на панель с большим опозданием и был встречен аплодисментами зрителей. «Сериал оказался намного лучше, чем я его помнил. Спустя все эти годы я понял, насколько продуманной была эта работа. Просто поразительно, как хорошо сериал прошел проверку временем», — сказал актер.
Сериал «Клан Сопрано» о боссе итальянской мафии в Нью-Джерси, страдающем от депрессии, стартовал в 1999 году. Проект быстро стал культурным феноменом из‑за своего принципиально нового подхода к темам мафии, американской семьи, проблем итало-американского сообщества в США, влияния насилия на человека и морали. Последние эпизоды шоу вышли в 2007 году.