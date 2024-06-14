Netflix показал трейлер фильма «Годзилла: Минус один», получившего «Оскар» за визуальные эффекты

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер японского фильма «Годзилла: Минус один», который получил премию «Оскар» за визуальные эффекты и удостоился похвалы Стивена Спилберга.
Остросюжетная лента пополнила каталог стримингового сервиса и стала его хитом. The Guardian назвал блокбастер «потрясающим» и выделяющимся на фоне других фильмов о Годзилле.
«Годзилла: Минус один» рассказала о японском летчике Коити, пережившем атаку монстра на авиабазу во время Второй мировой войны. Мужчина живет в Токио и никому не рассказывает о чудовище, стыдясь своей трусости при встрече с ним.
Однако Годзилла не оставляет героя. Послевоенная жизнь бывшего летчика готовит для него новое столкновение с ужасающим гигантом. Для Коити оно станет шансом противостоять позорному прошлому и встретиться лицом к лицу со своими страхами.
Режиссером ленты выступил Такаси Ямадзаки («Люпен III: Первый», «2199: Космическая одиссея»). Фильм выпустила студия Toho, работавшая над всеми японскими картинами о Годзилле.