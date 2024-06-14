Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Netflix показал трейлер фильма «Годзилла: Минус один», получившего «Оскар» за визуальные эффекты

Сегодня в 01:57
Кадр: Toho

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер японского фильма «Годзилла: Минус один», который получил премию «Оскар» за визуальные эффекты и удостоился похвалы Стивена Спилберга.

Остросюжетная лента пополнила каталог стримингового сервиса и стала его хитом. The Guardian назвал блокбастер «потрясающим» и выделяющимся на фоне других фильмов о Годзилле.

«Годзилла: Минус один» рассказала о японском летчике Коити, пережившем атаку монстра на авиабазу во время Второй мировой войны. Мужчина живет в Токио и никому не рассказывает о чудовище, стыдясь своей трусости при встрече с ним.

Однако Годзилла не оставляет героя. Послевоенная жизнь бывшего летчика готовит для него новое столкновение с ужасающим гигантом. Для Коити оно станет шансом противостоять позорному прошлому и встретиться лицом к лицу со своими страхами.

Режиссером ленты выступил Такаси Ямадзаки («Люпен III: Первый», «2199: Космическая одиссея»). Фильм выпустила студия Toho, работавшая над всеми японскими картинами о Годзилле.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами