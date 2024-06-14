Футбольный фанат пришел пешком из Шотландии в Германию на Евро-2024. Его команда проиграла

20-летний шотландец Крейг Фергюсон пришел пешком из Глазго в немецкий Мюнхен, чтобы попасть на матчи Чемпионата Европы по футболу. В первой же игре его команда проиграла сборной Германии со счетом 5:1.
Шотландским футболистам не удалось забить ни одного гола. Они не проиграли матч «всухую» только благодаря ошибке защитника немецкой команды Антонио Рюдигера: он на 87-й минуте игры забил мяч в свои ворота.
Первый гол в ворота Шотландии забил уже на 10-й минуте встречи Флориан Вирц. На 19-й минуте отличился Джамал Мусиала, а в дополнительное время первого тайма — Кай Хаверц. Он реализовал пенальти.
Во втором тайме гол забил Никлас Фюллькруг, это случилось на 68-й минуте матча. Заключительный мяч в шотландские ворота оформил Эмре Джан в последние минуты игры.
Для немецкой сборной победа над шотландцами стала исторической: еще никогда Германия не побеждала на Евро с разницей в четыре гола. Кроме того, такой результативности ни показывала ни одна команда, игравшая в стартовой встрече турнира.
О реакции Крейга Фергюсона на проигрыш Шотландии пока ничего не известно. Очевидно, футбольный фанат преодолел шесть стран, или 1609 км, не ради такого результата. Впрочем, поход шотландца все равно не прошел даром: с помощью него парень заработал 51 млн фунтов стерлингов на благотворительность.