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СМИ: DC Studios выпустит мультсериал о Синем Жуке

Сегодня в 00:08
Фото: James Wainscoat/Unsplash

Киностудии Warner Bros. Animation и DC Studios выпустят мультсериал о Синем Жуке. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на источники, близкие к производству.

По информации медиа, шоураннером и режиссером проекта выступит Мигель Пуга («Касагранде»). Сценаристом станет Кристиан Мартинес («Женщины движения», «Приятные хлопоты», «Фостеры»).

Продюсировать анимационное шоу, как утверждает издание, будут Анхель Мануэль Сото и Гарет Даннет-Алкосер, автор фильма 2023 года. Также над мультсериалом поработают Джон Рикард и Гален Вайсман.

Актерский состав проекта пока не сформирован. Проект будет основан на полнометражной ленте, но его сюжет будет отличаться.

Фильм «Синий Жук» вышел в 2023 году. Он рассказал о подростке Джейми Рейесе из Эль-Пасо — третьей итерации супергероя, впервые представленного в комиксах Чарльза Войткоски в 1939 году.

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