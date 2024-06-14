Кейт Миддлтон рассказала о прогрессе в лечении рака и планах появиться на публике

Принцесса Уэльская Кейт заявила, что добивается «значительного прогресса» в борьбе с онкологическим заболеванием и намерена выйти на публику впервые с начала лечения. Об этом написало РИА «Новости».
Миддлтон сообщила в соцсетях, что посетит парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Он пройдет 15 июня. Затем принцесса Кейт появится на еще нескольких мероприятиях, которые пройдут летом.
«Как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», — поделилась своим состоянием Кейт.
Она подблагодарила общественность за «добрые слова поддержки и ободрения». «Это действительно имело значение для меня и Уильяма и помогло нам обоим пережить трудные времена», — отметила принцесса.
Миддлтон добавила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев. «Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему организму и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление», — написала она.
«В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием участвую в школьной жизни, трачу личное время на то, что придает мне энергии и позитива, а также начинаю немного работать дома», — рассказал принцесса Уэльская.
В начале года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. В марте она поделилась, что у нее диагностировали рак. Принцесса прервала свое участие в публичных мероприятиях.