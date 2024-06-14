Кейт Миддлтон рассказала о прогрессе в лечении рака и планах появиться на публике

Миддлтон добавила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев. «Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему организму и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление», — написала она.