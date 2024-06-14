Российский футболист Матвей Сафонов будет выступать за клуб «Пари Сен-Жермен»

Российский футболист Матвей Сафонов будет выступать за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщили в соцсетях представители команды.
25-летний вратарь подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2029 года. «Добро пожаловать в Париж, Матвей», — заявили в клубе.
Сумма трансфера спортсмена составила 20 млн евро. Большую сумму в европейских командах платили только за двоих россиян: в 2009 году «Челси» заплатил 21 млн за Юрия Жиркова, а в 2018 году «Монако» отдал 30 млн за Александра Головина.
Ранее Сафонов играл за ФК «Краснодар». Он провел в команде всю свою карьеру. За семь сезонов футболист дважды выигрывал бронзу чемпионата России и один раз становился его серебряным призером.
«Пари Сен-Жермен» — профессиональный футбольный клуб из Парижа, основанный в 1970 году. В 2020 году он выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА. За команду в разные годы играли Киллиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Златан Ибрагимович, Неймар и Лионель Месси.