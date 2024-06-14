В России врачи будут заставлять женщин слушать сердцебиение эмбриона перед абортом

Минздрав РФ утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности, разработанные Российским обществом акушеров-гинекологов. Согласно им, женщин будут заставлять слушать сердцебиение плода перед абортом.
В документе указывается, что пациенткам обязательно нужно проходить консультацию у психолога перед прерыванием беременности. Врачам же рекомендуют показывать женщинам изображение эмбриона на УЗИ.
Новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, аборт будет считаться небезопасной процедурой, которая может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и рака молочной железы.
Рекомендации позволяют женщинам остановить медикаментозный аборт с помощью прогистерона. Этот метод критикует ряд медицинских организаций в США и Европе.
Кроме того, документ обязывает врачей направлять беременных женщин на множество анализов, в том числе — коагулограмму и электрокардиограмму. Их необходимость также подвергается сомнениям.