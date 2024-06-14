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В России врачи будут заставлять женщин слушать сердцебиение эмбриона перед абортом

Сегодня в 22:04
Фото: Dave Goudreau/Unsplash

Минздрав РФ утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности, разработанные Российским обществом акушеров-гинекологов. Согласно им, женщин будут заставлять слушать сердцебиение плода перед абортом.

В документе указывается, что пациенткам обязательно нужно проходить консультацию у психолога перед прерыванием беременности. Врачам же рекомендуют показывать женщинам изображение эмбриона на УЗИ.

Новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, аборт будет считаться небезопасной процедурой, которая может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и рака молочной железы.

Рекомендации позволяют женщинам остановить медикаментозный аборт с помощью прогистерона. Этот метод критикует ряд медицинских организаций в США и Европе.

Кроме того, документ обязывает врачей направлять беременных женщин на множество анализов, в том числе — коагулограмму и электрокардиограмму. Их необходимость также подвергается сомнениям.

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