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Минюст признал иноганетом комика Данилу Поперечного

Сегодня в 21:35
Фото: Данила Поперечный/YouTube

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него внесли пять новых имен.

В перечень внесли комика Данилу Поперечного, журналиста Станислава Кучера, политика Алексея Комелева, самарского активиста Игоря Артемьева и протестантского епископа Альберта Раткина.

По информации ведомства, Поперечный и Кучер выступали против военной операции на территории Украины, распространяли недостоверные сведения о России, были респондентами на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

Артемьев и Комелев, как отметили в министерстве, распространяли материалы иноагентов и недостоверные сведения о России. Артемьев также «участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками».

Раткин участвовал «в создании материалов совместно с иностранным СМИ», распространял сообщения иноагентов и недостоверные данные о российской политике. Кроме того, он выступал против СВО.

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