Минюст признал иноганетом комика Данилу Поперечного

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него внесли пять новых имен.
В перечень внесли комика Данилу Поперечного, журналиста Станислава Кучера, политика Алексея Комелева, самарского активиста Игоря Артемьева и протестантского епископа Альберта Раткина.
По информации ведомства, Поперечный и Кучер выступали против военной операции на территории Украины, распространяли недостоверные сведения о России, были респондентами на информплощадках, предоставляемых иноагентами.
Артемьев и Комелев, как отметили в министерстве, распространяли материалы иноагентов и недостоверные сведения о России. Артемьев также «участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками».
Раткин участвовал «в создании материалов совместно с иностранным СМИ», распространял сообщения иноагентов и недостоверные данные о российской политике. Кроме того, он выступал против СВО.