В Перми открылся музей самоваров. В нем выставили самый старый самовар России

В Перми открылся музей самоваров. В его экспозиции десятки предметов, в том числе — старейший сохранившийся самовар России. Об этом написало издание «Родина».
Владелец музея Вячеслав Шембек собрал коллекцию из более чем сотни экспонатов. Некоторые из них сувенирные, другие же некогда действительно использовались в домах и заведениях.
Самый старый самовар в коллекции выпущен в 1753 году. Таких моделей сохранилось в мире всего семь. Они предположительно были одними из первых в стране — первое упоминание о самоварах датируется 1740 годом.
Всего в музее четыре зала в самоварами. Отдельно выделены коллекции «Самовары России и мира» и «Самовары Урала». Также в музее есть зал сувенирных изделий. Еще один зал посвящен электросамоварам, старейшему из них — уже 110 лет.
«Их начали делать в Соединенных Штатах в 1905 году. И я долго считал, что электросамовары там и придумали. Но однажды я наткнулся на информацию, что первый электрический самовар сделали в конце XIX века у нас, в Нижнем Новгороде. Я предполагаю, что изобретатель уехал в США и там наладил производство», — рассказал Шембек.
Посетители музея могут увидеть инструменты, с помощью которых создавали самовары, и даже попробовать самостоятельно собрать свой самовар.