В Перми открылся музей самоваров. В нем выставили самый старый самовар России

«Их начали делать в Соединенных Штатах в 1905 году. И я долго считал, что электросамовары там и придумали. Но однажды я наткнулся на информацию, что первый электрический самовар сделали в конце XIX века у нас, в Нижнем Новгороде. Я предполагаю, что изобретатель уехал в США и там наладил производство», — рассказал Шембек.