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Аукционный дом Sotheby’s проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Сегодня в 19:25
Фото: Alexander Naglestad/Unsplash

Аукционный дом Sotheby’s проведет крупнейший в истории аукцион шампанских вин. Об этом написал Financial Times.

Торги состоятся в Париже в середине июня. На продажу выставят около 1500 бутылок лучшего марочного шампанского, принадлежащего тайваньскому миллиардеру Пьеру Чену. Бизнесмен собрал коллекцию вин, а затем решил их продать.

Парижский аукцион станет вторым, на котором представят вина Чена. Всего предприниматель продаст 25 тыс. бутылок на пяти международных аукционах. На первых торгах, которые прошли в Гонконге в ноябре, он уже заработал 16,8 млн долларов.

В Париже Чен рассчитывает продать редкую партию Salon Le Mesnil Blanc de Blanc 1971 года, которая оценивается в 18 тыс. евро. Также на торгах будут винтажные предложения от Krug, Dom Perignon, Salon и Roederer.

«Погреб Пьера богат невероятными запасами самых знаменитых сортов шампанского, произведенными несколько десятилетий назад. Такие вина, даже в небольших объемах, редко можно увидеть на аукционах», — отметили в Sotheby’s.

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