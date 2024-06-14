Аукционный дом Sotheby’s проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Аукционный дом Sotheby’s проведет крупнейший в истории аукцион шампанских вин. Об этом написал Financial Times.
Торги состоятся в Париже в середине июня. На продажу выставят около 1500 бутылок лучшего марочного шампанского, принадлежащего тайваньскому миллиардеру Пьеру Чену. Бизнесмен собрал коллекцию вин, а затем решил их продать.
Парижский аукцион станет вторым, на котором представят вина Чена. Всего предприниматель продаст 25 тыс. бутылок на пяти международных аукционах. На первых торгах, которые прошли в Гонконге в ноябре, он уже заработал 16,8 млн долларов.
В Париже Чен рассчитывает продать редкую партию Salon Le Mesnil Blanc de Blanc 1971 года, которая оценивается в 18 тыс. евро. Также на торгах будут винтажные предложения от Krug, Dom Perignon, Salon и Roederer.
«Погреб Пьера богат невероятными запасами самых знаменитых сортов шампанского, произведенными несколько десятилетий назад. Такие вина, даже в небольших объемах, редко можно увидеть на аукционах», — отметили в Sotheby’s.