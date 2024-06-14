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Датские футболисты отказались от повышения зарплаты, чтобы их коллегам-женщинам платили больше

Сегодня в 18:20
Фото: Joppe Spaa/Unsplash

Члены мужской сборной Дании по футболу отказались от повышения зарплаты, чтобы обеспечить своим коллегам-женщинам больший доход. Об этом сообщил Independent со ссылкой на профсоюз Fifpro.

Футболисты решили внести свой вклад в обеспечение равной оплаты труда женщин и мужчин. Теперь базовое вознаграждение за выступления в сборной страны будет одинаковым для всех спортсменов независимо от гендера.

Кроме того, сокращение страховых выплат мужской сборной на 15% позволило увеличить страховку футболисток на 50%, а молодежной мужской команды — более чем на 40%.

«Это экстраординарный шаг, который поможет улучшить условия в женских национальных командах. Вместо того чтобы искать лучших условий для себя, игроки подумали о поддержке женской сборной», — подчеркнул директор профсоюза Spillerforeningen Михаэль Сал Хансен.

Сэкономленные средства внесут в фонд, который впоследствии сможет помогать в создании спортивных объектов или оказывать поддержку игрокам. Спортсмены будут сами вносить предложения, как использовать деньги.

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