МОК учредил киберспортивные Олимпийские игры

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу.