МОК учредил киберспортивные Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет учредил киберспортивную Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте МОК.
Комитет уже ведет переговоры с потенциальным организатором Игр. Уточняется, что объявление об этом можно ожидать в самое ближайшее время после завершения последних формальностей.
«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу.
Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил президент МОК Томас Бах.
О намерении создать киберспортивную Олимпиаду Бах объявил еще в октябре 2023-го. Первая в истории Олимпийская неделя киберспорта состоялась в июне того же года.