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МОК учредил киберспортивные Олимпийские игры

Сегодня в 18:02
Фото: Florian Olivo/Unsplash

Международный олимпийский комитет учредил киберспортивную Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте МОК.

Комитет уже ведет переговоры с потенциальным организатором Игр. Уточняется, что объявление об этом можно ожидать в самое ближайшее время после завершения последних формальностей.

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу.

Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил президент МОК Томас Бах.

О намерении создать киберспортивную Олимпиаду Бах объявил еще в октябре 2023-го. Первая в истории Олимпийская неделя киберспорта состоялась в июне того же года.

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