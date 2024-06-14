Бенисио Дель Торо вошел в актерский состав следующего фильма Пола Томаса Андерсона

Андерсон также написал сценарий картины и выступил в роли ее продюсера вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером, работавшими над «Лакричной пиццей». События постмодернистского романа разворачиваются в Калифорнии в 1984 году. В центре сюжета — группа бывших хиппи, которые борются с последствиями своей жизни в свободные 60-е годы. В адаптации режиссер перенес место действия книги в современность.