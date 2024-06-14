Бенисио Дель Торо вошел в актерский состав следующего фильма Пола Томаса Андерсона

Бенисио Дель Торо, известный по фильмам «Убийца», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Большой куш», присоединился к актерскому составу предстоящего фильма Пола Томаса Андерсона по роману Томаса Пинчона «Вайнленд», передает The Hollywood Reporter.
Актер появится на экране вместе с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном, Реджиной Холл, Аланой Хаим, Тейяной Тейлор и Чейз Инфинити. Это будет вторая совместная работа Дель Торо и Андерсона после «Врожденного порока» 2014 года.
По информации World of Reel, производство пока еще безымянного фильма от создателя «Нефти» и «Мастера» подходит к завершению в Калифорнии. Ожидается, что после небольшого перерыва съемки продолжатся в Техасе, Мексике и Колорадо.
Андерсон также написал сценарий картины и выступил в роли ее продюсера вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером, работавшими над «Лакричной пиццей». События постмодернистского романа разворачиваются в Калифорнии в 1984 году. В центре сюжета — группа бывших хиппи, которые борются с последствиями своей жизни в свободные 60-е годы. В адаптации режиссер перенес место действия книги в современность.