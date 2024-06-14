Папа римский Франциск встретился с Крисом Роком, Стивеном Колбертом и другими комиками

«Юмор не оскорбляет, не унижает и не опускает людей в соответствии с их недостатками. В то время как коммуникация сегодня часто порождает конфликты, вы умеете объединять разные и порой противоположные реальности. Как многому нам нужно у вас научиться. Юмор никогда не бывает „против“ кого‑либо, он всегда инклюзивен, целенаправлен, вызывает открытость, сочувствие, сопереживание», — отметил глава Ватикана.