Папа римский Франциск встретился с Крисом Роком, Стивеном Колбертом и другими комиками

Папа Римский Франциск встретился с более чем 100 комиками со всего мира, среди которых были Стивен Колберт, Вупи Голдберг и Крис Рок, передает Deadline. Глава католической церкви заявил, что они «объединяют людей, потому что смех заразителен».
«Ваш талант — это драгоценный дар. Вместе с улыбкой он распространяет мир в наших сердцах и среди других людей, помогая нам преодолевать трудности и справляться с повседневным стрессом. Он помогает нам находить облегчение в иронии и идти по жизни с юмором. Я люблю ежедневно молиться словами святого Томаса Мора: „Даруй мне, Господи, хорошее чувство юмора“», — сказал папа.
Среди присутствующих также были Джулия Луис-Дрейфус, Джимми Фэллон, Джим Гэффиган и Конан О’Брайен. В своем выступлении папа также поблагодарил комиков за то, что они, по его мнению, обращаются к реальным проблемам, разговаривая на политические темы в своих передачах.
«Вы обличаете злоупотребления властью; вы даете голос забытым ситуациям; вы подчеркиваете злоупотребления; вы указываете на неподобающее поведение. Вы делаете это, не сея тревогу или ужас, беспокойство или страх, как это обычно делают другие виды коммуникации; вы побуждаете людей к критическому мышлению, заставляя их смеяться и улыбаться», — добавил папа.
Он подчеркнул объединяющее свойство комедии даже во времена, когда общество как никогда разделено, а многие комики «торгуют» политическими колкостями.
«Юмор не оскорбляет, не унижает и не опускает людей в соответствии с их недостатками. В то время как коммуникация сегодня часто порождает конфликты, вы умеете объединять разные и порой противоположные реальности. Как многому нам нужно у вас научиться. Юмор никогда не бывает „против“ кого‑либо, он всегда инклюзивен, целенаправлен, вызывает открытость, сочувствие, сопереживание», — отметил глава Ватикана.
Папа также поднял вопрос: «Можем ли мы смеяться над Богом?». «Конечно, можем, точно так же, как мы играем и шутим с людьми, которых любим. Еврейская мудрость и литературная традиция — лучшие этому примеры! Это можно делать, не оскорбляя религиозных чувств верующих, особенно бедных», — ответил он.
После аудиенции с папой Колберт сказал репортеру Catholic News Service: «Я очень хочу взять у него интервью, но еще больше я хочу сделать с ним кулинарную передачу, потому что он много говорит о кулинарии. Уверен, он готовит великолепные тортеллини».