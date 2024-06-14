Реальное фото забрало приз конкурса изображений, сгенерированных нейросетями

Приз конкурса изображений, созданных нейросетями, забрала реальная фотография. О казусе на соревновании пишет The Guardian.
Ситуация случилась на престижном смотре 1839 Awards. В его жюри находились эксперты из газеты The New York Times, фотоагентства Getty Images, галереи Maddox Gallery и парижского культурного Центра Помпиду.
В категории «Лучшая работа, сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ)» третье место и приз зрительских симпатий присудили работе Майлса Астрея. На его снимке изображен свернувшийся в комок розовый фламинго, стоящий на длинных ногах. Когда обман вскрылся, автора лишили награды и передали ее двум другим участникам.
По словам живущего в Боливии фотографа, нарушить правила его побудило появление множества изображений, созданных искусственным интеллектом, которые побеждают в обычных фотоконкурсах. Он также замечает, что сгенерированный контент может быть достаточно убедительным, чтобы обмануть широкую аудиторию.
«Я мог бы вывернуть эту историю наизнанку и перевернуть с ног на голову так, как это мог сделать только человек, и отправил на конкурс ИИ реальную фотографию. Конечно, наиболее сюрреалистичную, в жизни такое почти не встречается, чтобы ее легко можно было бы списать на генерацию нейросети», — сказал фотограф.
Организаторы премии согласились с «мощным посылом» Астрея, однако признали, что фото не должно было попасть в конкурс: «В каждой категории есть свои критерии, которым должны соответствовать изображения участников. Его работа не соответствовала требованиям, предъявляемым к категории изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Мы понимаем, что так и было задумано, но мы не хотим лишать других художников шанса на победу в категории ИИ. Мы надеемся, что это поможет другим фотографам, обеспокоенным проблемой искусственного интеллекта, осознать ее (и дать надежду)».