Реальное фото забрало приз конкурса изображений, сгенерированных нейросетями

Организаторы премии согласились с «мощным посылом» Астрея, однако признали, что фото не должно было попасть в конкурс: «В каждой категории есть свои критерии, которым должны соответствовать изображения участников. Его работа не соответствовала требованиям, предъявляемым к категории изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Мы понимаем, что так и было задумано, но мы не хотим лишать других художников шанса на победу в категории ИИ. Мы надеемся, что это поможет другим фотографам, обеспокоенным проблемой искусственного интеллекта, осознать ее (и дать надежду)».