В Таиланде монаха обвинили в организации оргии

Супруги из Таиланда обвинили местного монаха в северной провинции Пхетчабун в том, что он якобы заставил их заняться групповым сексом. По словам пары, инцидент вызвал у них настолько сильный стресс, что сейчас они оба проходят лечение в больнице от психических расстройств.
Женщина, чье имя не разглашается, рассказала, что они с мужем уже более 10 лет практикуют дхамму в монастыре в Пхетчабуне. По словам супругов, монах проводил учения дхаммы, изгонял злых духов из них и их семьи и улучшал их жизнь. Они искренне верили в его силу и уважали его.
Пара призналась, что некоторые из учений монаха были откровенными и касались секса. Он также делился откровенными фотографиями, талисманом, напоминающим гениталии, и сексуальным контентом. При этом пара продолжала уважать монаха, считая, что это просто его стиль преподавания.
В 2021 году он пригласил супругов на высший уровень практики дхаммы, где они должны были предложить свои тела монаху. Он утверждал, что они должны заняться с ним сексом, чтобы дать энергию для его жизни, достичь высшего уровня дхаммы и освободиться от всех страданий.
Он утверждал, что он болен и скоро умрет, если у него не будет достаточно энергии. Поскольку монах во многом улучшил их жизнь, пара захотела выразить свою благодарность и согласилась на его условие.
Сначала монах занялся сексом с ними обоими по отдельности. Затем он приказал им заняться групповым сексом с ним и несколькими другими последователями. Мужчина также просил записывать процесс на видео, убеждая участников, что ролик делается для божества Ваджраяны в знак уважения.
Пара следовала практикам монаха до 2022 года. Они начали чувствовать, что происходящее неправильно и не соответствует буддийской религии, которую они изучали. Они прекратили практику и разорвали связь с монахом.