В Таиланде монаха обвинили в организации оргии

Женщина, чье имя не разглашается, рассказала, что они с мужем уже более 10 лет практикуют дхамму в монастыре в Пхетчабуне. По словам супругов, монах проводил учения дхаммы, изгонял злых духов из них и их семьи и улучшал их жизнь. Они искренне верили в его силу и уважали его.