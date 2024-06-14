Дэниел Рэдклифф признался, что не смотрел «Клан Сопрано», потому что не любит серьезные сериалы

В интервью изданию Comic Book Resources звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф признался, что никогда не смотрел «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие», так как предпочитает серьезным сериалам мультфильмы и реалити-шоу.
«Честно говоря, я смотрю мультфильмы и реалити-шоу. Я никогда не смотрел „Во все тяжкие“. Я никогда не смотрел „Клан Сопрано“ или „Прослушку“. Все эти тяжелые, часовые сериалы — просто не могу», — заявил актер.
«Думаю, отчасти это связано с тем, что я вырос на „Симпсонах“. Как‑то вечером я смотрел телеигру „Jeopardy!“, и один из участников приписал тонну своих знаний „Симпсонам“. Для меня это абсолютно так. Есть так много странных фактов и вещей, от моих общих познаний о мире до моего чувства юмора, которые были сформированы благодаря „Симпсонам“», — сказал он.
Рэдклифф выразил мнение, что «Симпсоны» и «Конь БоДжек» не сработали бы, если бы были игровыми сериалами.
«Я думаю, что многое в „БоДжеке“ было бы слишком мрачным и грустным, если бы в нем не было говорящей лошади. Еще один показательный пример — Гомер, душащий Барта в „Симпсонах“. В сериале с живыми людьми это было бы ужасным актом насилия над ребенком, в котором нет ничего смешного. А в мультфильме это постоянный гэг, смешной из‑за того, как выглядит шея Барта», — добавил Рэдклифф.