Дэниел Рэдклифф признался, что не смотрел «Клан Сопрано», потому что не любит серьезные сериалы

«Я думаю, что многое в „БоДжеке“ было бы слишком мрачным и грустным, если бы в нем не было говорящей лошади. Еще один показательный пример — Гомер, душащий Барта в „Симпсонах“. В сериале с живыми людьми это было бы ужасным актом насилия над ребенком, в котором нет ничего смешного. А в мультфильме это постоянный гэг, смешной из‑за того, как выглядит шея Барта», — добавил Рэдклифф.