В Новой Зеландии отменили налог на метеоризм коров

Правительство страны заявило, что исключит сельское хозяйство из планов по установлению цен на сельскохозяйственные выбросы, включая метан, образующийся в результате метеоризма коров и крупного рогатого скота. К такому решению властей подтолкнули массовые протесты фермеров, которые заявили, что новые налоги существенно повлияют на их средства к существованию.