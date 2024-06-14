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В Новой Зеландии отменили налог на метеоризм коров

Сегодня в 15:18
Фото: Daniel Quiceno M/Unsplash

Власти Новой Зеландии отменили налог на «климатический метеоризм», который должен был начать начисляться в 2025 году, передает Aljazeera.

Правительство страны заявило, что исключит сельское хозяйство из планов по установлению цен на сельскохозяйственные выбросы, включая метан, образующийся в результате метеоризма коров и крупного рогатого скота. К такому решению властей подтолкнули массовые протесты фермеров, которые заявили, что новые налоги существенно повлияют на их средства к существованию.

«Нет смысла отправлять рабочие места и производство за границу, когда менее углеродоэффективные страны производят еду, необходимую миру», — заявил министр сельского хозяйства Тодд МакКлей.

«Именно поэтому мы сосредоточены на поиске практических инструментов и технологий для наших фермеров, позволяющих сократить выбросы таким образом, чтобы не снижать производства или экспорта», — добавил он.

Вместо этого правительство пообещало вложить 400 млн новозеландских долларов в развитие технологий сокращения выбросов и увеличить финансирование Новозеландского центра исследований парниковых газов в сельском хозяйстве на 50,5 млн новозеландских долларов.

В Новой Зеландии живет 5 млн человек, около 10 млн голов крупного рогатого скота и 26 млн овец. Почти половина общих выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство.

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