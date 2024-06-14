Игорь Акинфеев, Давид Трезеге и Юрий Быков станут экспертами студии Okko на Евро-2024

Для шоу о чемпионате Европы по футболу и Кубке Америки Okko запустит студию с интегрированным искусственным интеллектом, технологией дополненной реальности и 12-метровым экраном. Ее гостями станут звезды российского и мирового футбола, а также актеры и режиссеры.
С помощью технологии дополненной реальности зрители смогут по-новому почувствовать атмосферу матчей и перенестись в города Европы и Южной Америки. Искусственный интеллект воссоздаст на экране локации с актуальными погодными условиями, уровнем освещения и заполненностью при помощи данных, полученных в режиме реального времени.
Среди экспертов Okko этим летом появятся чемпион мира и автор победного гола сборной Франции на Евро-2000 Давид Трезеге, чемпион мира в составе сборной Италии Мауро Каморанези, бывший игрок «Рубина», «Астон Виллы» и «Осасуны» Саво Милошевич, звезда «Москвы», «Ростова» и «Бока Хуниорс» Эктор Бракамонте, победитель Лиги Европы и Кубка Америки уругваец Альваро Перейра и многие другие.
С российской стороны студию посетят многолетний капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев, лучший бомбардир сборной на Евро-2008 Роман Павлюченко, нападающие Дмитрий Сычев и Федор Смолов, легендарный тренер Юрий Семин и его коллеги Виктор Гончаренко и Александр Григорян.
Кроме того, к ним присоединятся актеры сериалов Okko, а именно Никита Ефремов, Никита Волков, Игорь Золотовицкий («Такси-блюз»), Алексей Золотовицкий («Волшебный участок»), Лиза Ищенко («Загадай любовь») и Юрий Быков («Метод»).
Комментировать матчи и вести программы будут Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт, Денис Казанский, Александр Елагин, Денис Алхазов, Лионель Абба и другие сотрудники спортивной редакции Okko.
Сервис покажет все матчи Евро-2024 с 14 июня по 14 июля, причем 17 из них не появятся на ТВ и других платформах. А с 21 июня стриминг также эксклюзивно начнет трансляцию Кубка Америки-2024.
Игры будут доступны в высоком качестве, с возможностью выбирать звуковую дорожку, мультикастом и другими функциями. Также в приложении будут доступны хайлайты, обзорные программы, интервью, ток-шоу и другой эксклюзивный контент, посвященный турнирам.