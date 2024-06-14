Британец подал в суд на Apple за то, что его жена узнала об изменах через iMessage

Британец подал в суд на Apple на 5 млн фунтов стерлингов, которые он потерял, когда жена развелась с ним, обнаружив удаленные переписки с проститутками по iMessage на семейном iMac. Об этом сообщает The Times.
Мужчина рассказал, что в последние годы своего брака стал знакомиться с проститутками, общаясь с ними по iMessage. Когда девушки соглашались встретиться с ним, он удалял сообщения, полагая, что они больше никогда не всплывут.
Однако когда жена нажала на кнопку iMessage на связанном семейном iMac, оказалось, что последнее сообщение, которое он отправил на чужой iPhone, было адресовано проститутке. В итоге женщина обнаружила сообщения проституткам за несколько лет и подала на развод.
Теперь мужчина требует от Apple компенсацию и утверждает, что компания не предупреждает, что сообщения iMessages, отправленные другому пользователю iPhone, могут быть видны на других связанных устройствах Apple, даже если они были удалены на телефоне.
«Если вам говорят, что сообщение удалено, вы вправе считать, что оно удалено. Это был очень жестокий способ [для моей жены] все узнать. Я думаю, что, если бы мне удалось поговорить с ней рационально и она не узнала это все таким образом, я бы, возможно, все еще был женат», — сказал он.