Британец подал в суд на Apple за то, что его жена узнала об изменах через iMessage

«Если вам говорят, что сообщение удалено, вы вправе считать, что оно удалено. Это был очень жестокий способ [для моей жены] все узнать. Я думаю, что, если бы мне удалось поговорить с ней рационально и она не узнала это все таким образом, я бы, возможно, все еще был женат», — сказал он.