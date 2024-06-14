Эмили Блант может сняться в новом фильме Стивена Спилберга

Эмили Блант, известная по фильмам «Убийца», «Тихое место» и «Оппенгеймер», может возглавить актерский состав нового фильма Стивена Спилберга, передает Deadline со ссылкой на источники.
По информации издания, в картине будет два главных героя, одного из которых и может сыграть актриса. Сценарий ленты, основанной на рассказе Спилберга, напишет его давний соратник Дэвид Кепп, работавший над «Парком Юрского периода» и «Индианой Джонсом и Королевством хрустального черепа», а продюсером выступит Кристи Макоско Кригер. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
Universal назначила премьеру фильма на 15 мая 2026 года. Это будет первый крупный летний релиз автора «Челюстей» и «Спасти рядового Райана» за последнее время.
В апреле стало известно, что следующий фильм постановщика будет посвящен НЛО. Кроме того, Спилберг выступит продюсером адаптации романа «Продуктовый магазин „Небо и Земля“» Джеймса МакБрайда для A24 и поработает над сериалом по триллеру «Мыс страха» вместе с Мартином Скорсезе.