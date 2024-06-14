Эмили Блант может сняться в новом фильме Стивена Спилберга

По информации издания, в картине будет два главных героя, одного из которых и может сыграть актриса. Сценарий ленты, основанной на рассказе Спилберга, напишет его давний соратник Дэвид Кепп, работавший над «Парком Юрского периода» и «Индианой Джонсом и Королевством хрустального черепа», а продюсером выступит Кристи Макоско Кригер. Подробности сюжета пока держатся в секрете.