В Китае активистку #MeToo приговорили к пяти годам тюрьмы за «подрывную деятельность»

Ведущую китайскую активистку движения #MeToo и журналистку Хуан Сюэцинь приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.
Суд Китая признал ее виновной «в подрыве государственной власти». Вместе с Сюэцинь к трем годам и шести месяцам был приговорен активист лейбористского движения Ван Цзяньбин.
Обвинения против них были основаны на собраниях, которые они часто проводили для китайской молодежи, обсуждая социальные вопросы.
Представитель группы Free Huang Xueqin и Wang Jianbing заявил, что китайские власти используют национальную безопасность как предлог для подавления активистов общественного движения.
«Это отрицание и уничтожение ценности социальной справедливости, а также отрицание умеренных голосов в гражданском обществе. Это очень плохой знак», — сказал человек, попросивший остаться неизвестным по соображениям безопасности.
Сюэцинь и Цзяньбин находятся в заключении у китайских властей с сентября 2021 года, и 15 июня будет 1000 дней с момента их ареста. По словам их сторонников, во время прошлогоднего судебного процесса за закрытыми дверями они отрицали любые правонарушения.