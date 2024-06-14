В Китае активистку #MeToo приговорили к пяти годам тюрьмы за «подрывную деятельность»

Сюэцинь и Цзяньбин находятся в заключении у китайских властей с сентября 2021 года, и 15 июня будет 1000 дней с момента их ареста. По словам их сторонников, во время прошлогоднего судебного процесса за закрытыми дверями они отрицали любые правонарушения.