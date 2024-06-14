В Москве с начала сезона оштрафовали более 55 тыс. самокатчиков

В Москве с начала сезона проката электросамокатов выявили в 135 раз больше нарушителей, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК.
За 2,5 месяца, компании-операторы оштрафовали 55 тыс. человек, а 80 тыс. заблокировали. В прошлом сезоне за тот же период была выявлена 1000 нарушений, уточнили в дептрансе.
Сейчас операторы кикшеринга могут заблокировать пользователей или выставить им штраф за нарушение правил пользования электросамокатом. Речь идет о поездке на самокате несовершеннолетних, о поездке вдвоем, о неправильной парковке, управлении в нетрезвом виде и причинении ущерба или вреда здоровью в результате ДТП.
В дептрансе уточнили, что размещение укрупненных номерных знаков спереди и сзади электросамокатов показывает хорошую эффективность.
«Считывание камерами стало быстрее и проще, как и установление ответственности за нарушения. Поэтому в ближайшее время такие номера появятся на всех самокатах и велосипедах проката, а также на электровелосипедах курьеров», — добавили в ведомстве.
Укрупненные номерные знаки появились на арендных самокатах этой весной. Первым о такой практике объявил сервис Whoosh.