Shot сообщил о блокировке счетов Насти Ивлеевой. Ее адвокат подчеркнул, что речь лишь о счетах ИП

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогерки Насти Ивлеевой из‑за долгов, передает телеграм-канал Shot.
По его данным, телеведущая должна 11,4 млн рублей налогов. По данным «БИР-Аналитик», решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.
Как отмечает РИА «Новости», Ивлеева также числится учредителем компании «Коленки пчелы», у которой также есть задолженность по налогам: 398,2 тыс. рублей по НДС, 1,303 млн по налогу на прибыль и 1,115 млн по страховым взносам.
В июне на блогерку пожаловались в ФАС из‑за рекламы принадлежащего ей ресторана Nudles. Активисты движения «Сорок сороков» посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» («Соси это») оскорбительным. Бренд-шеф ресторана Максим Кулешов и сама Ивлеева ранее рассказывали, что слоган вдохновлен правильной техникой поедания азиатской лапши.
В ноябре прошлого года Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», которая привела к многочисленным скандалам с участием Филипа Киркорова, Димы Билана, Лолиты и других гостей события и закрытию площадки. Позже Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.