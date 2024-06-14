Shot сообщил о блокировке счетов Насти Ивлеевой. Ее адвокат подчеркнул, что речь лишь о счетах ИП

Обновлено сегодня в 12:38

Адвокат Ивлеевой Калой Ахильгов заявил, что ФНС не блокировала личные счета блогерки.

«Налоговая заблокировала еще на прошлой неделе счет ИП. Там задолженность была за 2023 год, но это не связано с текущей проверкой и не связано с ее личными счетами», — заявил он в разговоре с RTVi.