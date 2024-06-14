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Shot сообщил о блокировке счетов Насти Ивлеевой. Ее адвокат подчеркнул, что речь лишь о счетах ИП

Сегодня в 12:17
Фото: nudles.msk
Обновлено сегодня в 12:38

Адвокат Ивлеевой Калой Ахильгов заявил, что ФНС не блокировала личные счета блогерки.

«Налоговая заблокировала еще на прошлой неделе счет ИП. Там задолженность была за 2023 год, но это не связано с текущей проверкой и не связано с ее личными счетами», — заявил он в разговоре с RTVi.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогерки Насти Ивлеевой из‑за долгов, передает телеграм-канал Shot.

По его данным, телеведущая должна 11,4 млн рублей налогов. По данным «БИР-Аналитик», решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.

Как отмечает РИА «Новости», Ивлеева также числится учредителем компании «Коленки пчелы», у которой также есть задолженность по налогам: 398,2 тыс. рублей по НДС, 1,303 млн по налогу на прибыль и 1,115 млн по страховым взносам.

В июне на блогерку пожаловались в ФАС из‑за рекламы принадлежащего ей ресторана Nudles. Активисты движения «Сорок сороков» посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» («Соси это») оскорбительным. Бренд-шеф ресторана Максим Кулешов и сама Ивлеева ранее рассказывали, что слоган вдохновлен правильной техникой поедания азиатской лапши.

В ноябре прошлого года Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», которая привела к многочисленным скандалам с участием Филипа Киркорова, Димы Билана, Лолиты и других гостей события и закрытию площадки. Позже Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.

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