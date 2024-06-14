Рашида Джонс расследует пропажу семьи в трейлере сериала «Санни»

Хотя поначалу героиня недовольна попытками Санни заполнить пустоту в ее жизни, постепенно между ними завязывается неожиданная дружба. Вместе они раскрывают мрачную правду о том, что на самом деле произошло с семьей Сьюзи, и оказываются втянутыми в опасный мир, о существовании которого она даже не подозревала.