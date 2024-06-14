Рашида Джонс расследует пропажу семьи в трейлере сериала «Санни»

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер драматического сериала «Санни» с Рашидой Джонс, известной по «Паркам и зонам отдыха» и «Офису». Премьера шоу состоится 10 июля.
В сериале, основанном на романе «The Dark Manual» Колин О’салливана, Джонс исполнит роль Сьюзи, американки, живущей в японском городе Киото, чья жизнь меняется, когда ее муж и сын пропадают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» она получает Санни, домашнего робота, созданного компанией ее мужа.
Хотя поначалу героиня недовольна попытками Санни заполнить пустоту в ее жизни, постепенно между ними завязывается неожиданная дружба. Вместе они раскрывают мрачную правду о том, что на самом деле произошло с семьей Сьюзи, и оказываются втянутыми в опасный мир, о существовании которого она даже не подозревала.
Помимо Джонс, в шоу снялись Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»), певицы annie the clumsy и Джуди Онгг, а также Дзюн Кунимура («Вопль», «Почему ты не играешь в аду?»). Робота Санни озвучила Джоанна Сотомура («Одобрено Эммой», «Округ Мэдисон»).