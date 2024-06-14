Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Рашида Джонс расследует пропажу семьи в трейлере сериала «Санни»

Сегодня в 11:44
Изображение: Apple TV/YouTube

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер драматического сериала «Санни» с Рашидой Джонс, известной по «Паркам и зонам отдыха» и «Офису». Премьера шоу состоится 10 июля.

В сериале, основанном на романе «The Dark Manual» Колин О’салливана, Джонс исполнит роль Сьюзи, американки, живущей в японском городе Киото, чья жизнь меняется, когда ее муж и сын пропадают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» она получает Санни, домашнего робота, созданного компанией ее мужа.

Хотя поначалу героиня недовольна попытками Санни заполнить пустоту в ее жизни, постепенно между ними завязывается неожиданная дружба. Вместе они раскрывают мрачную правду о том, что на самом деле произошло с семьей Сьюзи, и оказываются втянутыми в опасный мир, о существовании которого она даже не подозревала.

Помимо Джонс, в шоу снялись Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»), певицы annie the clumsy и Джуди Онгг, а также Дзюн Кунимура («Вопль», «Почему ты не играешь в аду?»). Робота Санни озвучила Джоанна Сотомура («Одобрено Эммой», «Округ Мэдисон»).

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами