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Казахская картина «Велошахматы» стала лучшим международным фильмом на фестивале Tribeca-2024

Сегодня в 11:17
Фото: «Велошахматы»/Maipo Film

Лента казахской режиссерки Асель Аушакимовой «Велошахматы» стала победителем в номинации «Лучший международный фильм» на фестивале Tribeca-2024 в Нью-Йорке, передает Deadline.

Черная комедия рассказывает о разочарованной в себе журналистке, которая пытается наладить отношения с сестрой-активисткой и завоевать расположение женатого оператора. По словам жюри фестиваля, «фильм застает врасплох легкостью стиля и свободой киноязыка, а также знакомит с интересной страной и ее молодежью».

Награду в категории Founders Award за лучший художественный фильм получила дебютная работа Николаса Колии «Гриффин летом». Она же удостоилась премии за лучший сценарий. Лучшей документальной лентой стал «Взлом ненависти» Саймона Клоуза, а фильм «Нож» отметили за операторскую работу.

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