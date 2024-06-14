Казахская картина «Велошахматы» стала лучшим международным фильмом на фестивале Tribeca-2024

Черная комедия рассказывает о разочарованной в себе журналистке, которая пытается наладить отношения с сестрой-активисткой и завоевать расположение женатого оператора. По словам жюри фестиваля, «фильм застает врасплох легкостью стиля и свободой киноязыка, а также знакомит с интересной страной и ее молодежью».