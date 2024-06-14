Казахская картина «Велошахматы» стала лучшим международным фильмом на фестивале Tribeca-2024

Лента казахской режиссерки Асель Аушакимовой «Велошахматы» стала победителем в номинации «Лучший международный фильм» на фестивале Tribeca-2024 в Нью-Йорке, передает Deadline.
Черная комедия рассказывает о разочарованной в себе журналистке, которая пытается наладить отношения с сестрой-активисткой и завоевать расположение женатого оператора. По словам жюри фестиваля, «фильм застает врасплох легкостью стиля и свободой киноязыка, а также знакомит с интересной страной и ее молодежью».
Награду в категории Founders Award за лучший художественный фильм получила дебютная работа Николаса Колии «Гриффин летом». Она же удостоилась премии за лучший сценарий. Лучшей документальной лентой стал «Взлом ненависти» Саймона Клоуза, а фильм «Нож» отметили за операторскую работу.