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В Китае задержали рейс из‑за сбежавшего на борту поссума

Сегодня в 10:34
Фото: Timur Garifov/Unsplash

В Китае задержали рейс из‑за маленького сахарного поссума, которого хозяйка взяла незаконно на борт. Об этом сообщает CNN.

Питомец сбежал от своей хозяйки и спрятался в салоне. Это вынудило пассажиров временно покинуть самолет.

Китайские местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на рейсе MU5599 из шанхайского международного аэропорта Хунцяо. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как стюардесса стоит на коленях на полу и ищет пушистого беглеца.

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В итоге питомца поймали, а его хозяйку арестовали. «В настоящее время Го помещена под административный арест полицией за ее незаконное поведение по нарушению порядка в общественном транспорте», — говорится в заявлении полиции.

В итоге рейс вылетел чуть более чем через час после запланированного времени. По данным местных CNN, авиакомпания пока не предложила компенсации и не принесла извинений пассажирам.

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