В Китае задержали рейс из‑за сбежавшего на борту поссума

В Китае задержали рейс из‑за маленького сахарного поссума, которого хозяйка взяла незаконно на борт. Об этом сообщает CNN.
Питомец сбежал от своей хозяйки и спрятался в салоне. Это вынудило пассажиров временно покинуть самолет.
Китайские местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на рейсе MU5599 из шанхайского международного аэропорта Хунцяо. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как стюардесса стоит на коленях на полу и ищет пушистого беглеца.
В итоге питомца поймали, а его хозяйку арестовали. «В настоящее время Го помещена под административный арест полицией за ее незаконное поведение по нарушению порядка в общественном транспорте», — говорится в заявлении полиции.
В итоге рейс вылетел чуть более чем через час после запланированного времени. По данным местных CNN, авиакомпания пока не предложила компенсации и не принесла извинений пассажирам.