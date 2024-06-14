Вышел тизер мультфильма по «Хранителям»

Студия Warner Bros. представила первый тизер двухсерийного анимационного фильма «Хранители» по графической новелле Алана Мура и Дейва Гиббонса. Дата премьеры мультфильма неизвестна.
Действие картины происходит в параллельной реальности, в Америке 1985 года, когда мир находится на пороге ядерной войны. Группа супергероев, большинство из которых уже завязало с борьбой с преступностью, вынуждена вновь облачиться в костюмы, когда одного из них убивают.
На сегодняшний день самая популярная экранизация произведения Мура — одноименный фильм Зака Снайдера 2009 года. Главные роли в нем исполнили Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган и Патрик Уилсон. В 2023 году Кристофер Нолан отметил, что фильм «Хранители», получивший сдержанные отзывы на момент выхода, опередил свое время.
В 2019 году HBO выпустил сериал «Хранители», сюжет которого разворачивается спустя 34 года после событий комиксов и в первую очередь посвящен вопросам расовой дискриминации в США.
Серия комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса выходила под эгидой DC Comics с сентября 1986-го по октябрь 1987 года. Позже ее переиздали в виде графического романа.