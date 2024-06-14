Вышел тизер мультфильма по «Хранителям»

Действие картины происходит в параллельной реальности, в Америке 1985 года, когда мир находится на пороге ядерной войны. Группа супергероев, большинство из которых уже завязало с борьбой с преступностью, вынуждена вновь облачиться в костюмы, когда одного из них убивают.