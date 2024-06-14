Боя Конора МакГрегора и Майкла Чендлера все же не будет

Официальной причиной отмены боя стала травма МакГрегора. Что за травма, не уточняется. Продажи билетов на UFC 303 принесли лиге больше 20 млн долларов. Прошлый рекорд принадлежал турниру UFC 205 в 2016-м, когда МакГрегор дрался с Эдди Альваресом. Тогда лига заработала с продажи билетов 17,7 млн долларов.