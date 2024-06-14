Боя Конора МакГрегора и Майкла Чендлера все же не будет

Бой между бывшим двойным чемпионом UFC Конором МакГрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером официально отменен. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт в своих соцсетях.
Поединок должен был состояться на турнире UFC 303, который пройдет 29 июня в Лас-Вегасе. Однако 3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию со спортсменами, что породило слухи о потенциальном срыве.
Официальной причиной отмены боя стала травма МакГрегора. Что за травма, не уточняется. Продажи билетов на UFC 303 принесли лиге больше 20 млн долларов. Прошлый рекорд принадлежал турниру UFC 205 в 2016-м, когда МакГрегор дрался с Эдди Альваресом. Тогда лига заработала с продажи билетов 17,7 млн долларов.
Последний раз МакГрегор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Пуарье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах первого раунда МакГрегор оступился и сломал большеберцовую кость левой ноги.
МакГрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде на UFC в 2014 году, но американец сравнял счет техническим нокаутом во втором раунде в январе 2021-го.