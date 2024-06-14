«Ведомости»: Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки в России

Гендиректор «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что при неиспользовании товарных знаков в течение трех лет на территории России они могут быть аннулированы. Она добавила, что, поскольку бренды Coca-Cola ушли с российского рынка в 2022 году, их правовую охрану могут досрочно прекратить уже в 2025-м.