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«Ведомости»: Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки в России

Сегодня в 09:37
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Компания The Coca-Cola Company, покинувшая в 2022 году российский рынок, подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, передают «Ведомости».

По информации издания, заявки поданы на товарные знаки 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг — это безалкогольные и алкогольные напитки, газированная вода и прочее.

Как сообщает компания NielsenIQ, бренд «Добрый», ставший преемником Coca-Cola в России, сейчас находится на втором месте по объему продаж в стране в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в России с января по август 2023 года. По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, Coca-Cola пытается сохранить права на свои бренды в России.

Гендиректор «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что при неиспользовании товарных знаков в течение трех лет на территории России они могут быть аннулированы. Она добавила, что, поскольку бренды Coca-Cola ушли с российского рынка в 2022 году, их правовую охрану могут досрочно прекратить уже в 2025-м.

Компания Coca-Cola прекратила деятельность на территории России в 2022 году после начала боевых действий на территории Украины.

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