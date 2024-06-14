Датского дога признали самой высокой собакой в мире

Датского дога по кличке Кевин из штата Айова признали самой высокой собакой в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Рост пса от лап до холки составляет 97 см. При этом средний рост самца его породы составляет примерно 76 см.
Ранее рекорд принадлежал псу Зевсу той же породы — его высота в холке достигала 104,6 см. Он умер в возрасте трех лет из‑за рака костей.
Хозяева Кевина рассказывают, что он любит обниматься, дремать на диване и панически боится пылесоса: «Даже измерить его для официального рекорда оказалось непросто, так как бедный Кевин испугался измерительной ленты».
«Я не думаю, что он осознает, какой он большой. Он постоянно пытается втиснуться в маленькие кровати, сесть на нас сверху. Он делает все то же, что и маленькие собаки», — рассказала его хозяйка Трейси.
Ежедневно Кевин съедает до 10 чашек корма. При этом в силу своего роста он нередко ворует продукты со стола.