Продюсеры «Мейр из Исттауна» по-прежнему хотят снять продолжение сериала

Сериал «Мейр из Исттауна» все же может получить второй сезон. Об этом заявила глава отдела драматургии HBO Франческа Орси в интервью Variety.
По словам Орси, она вместе с продюсерами детективного шоу уже обсуждала возможное продолжение. В ближайшее время Орси намерена поговорить о втором сезоне «Мейр из Исттауна» со сценаристом сериала Брэдом Ингельсби и актрисой Кейт Уинслен, ставшей его звездой и сопродюсером.
Орси призналась, что сразу после релиза первого сезона проекта команда «действительно начала обсуждать второй сезон», но посчитала, что он «слишком преждевременен». Теперь же, как кажется представительнице HBO, для него может быть подходящее время.
«Пока еще ничего не сделано, но мы уже начали обсуждать, не пора ли начать думать о том, чтобы что‑то построить», — отметила она.
По мнению Орси, второй сезон сериала мог бы рассказать о дальнейшей жизни Мейр. Действие продолжение должно, как считает она, развернуться через несколько лет после событий первой части шоу. Новые эпизоды могли бы ответить на вопросы, кем стала героиня спустя время.
Чтобы проект действительно ушел в разработку, Орси потребуется согласие Уинслет и Ингельсби. «Я думаю, мы получим от них весточку через пару недель, если они сочтут, что эту историю стоит рассказать», — отметила специалист.
Орси подчеркнула, что ей «не терпится услышать и увидеть», что скажут центральные создатели «Мейр из Исттауна». Она надеется, что они будут «в восторге» от идеи продолжить историю мрачного детектива из маленького городка.
Уинслет ранее говорила, что не уверена, вернется ли она когда‑нибудь к роли Мейр. «Это стоило мне больших эмоциональных усилий», — признавалась актриса. Впрочем, Уинслет отмечала, что у создателей сериала есть «очень крутые идеи» для второго сезона.
Мини-сериал «Мейр из Исттауна» вышел на HBO в апреле 2021 года. Он рассказал о детективе, расследующей убийство в крошечном городке в Пенсильвании. За главную роль в шоу Кейт Кинслет получила премию «Эмми» и «Золотой глобус».