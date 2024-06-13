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Автор «Коралины в Стране Кошмаров» экранизирует еще один роман Нила Геймана — «Океан в конце дороги»

Сегодня в 01:18
Кадр: Adam Savage’s Tested/YouTube

Режиссер и мультипликатор Генри Селик, известный по картинам «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина в Стране Кошмаров», поставит фильм по мотивам романа Нила Геймана «Океан в конце дороги». Об этом сообщил Variety.

По словам кинематографиста, будущая лента станет «почти продолжением» другой экранизации книги Геймана — «Коралины в Стране Кошмаров». «Вместо того, чтобы ребенок отправлялся в другой мир с чудовищной матерью, чудовищная мать приходит в наш мир, чтобы разрушить жизнь ребенка», — отметил Селик.

Режиссер считает «Океан в конце дороги» главным достижением писателя. Он намекнул, что его киноадаптацией уже заинтересовалась студия ShadowMachine, работавшая над «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Будет ли «Океан в конце дороги» снят в технике стоп-моушн, неясно. Впрочем, Селик за свою продолжительную карьеру стал мастером именно в этой технике анимационного кинопроизводства.

«[Стоп-моушн] основан на первой съемке трюков и оригинальной магии кино. [Этот формат] не сможет устареть, потому что он и так устарел, но это не означает, что он заплесневел и должен быть убран на чердак», — рассказывал кинематографист.

Он подчеркивал, что лучшие стоп-моушн-фильмы создаются «на все времена». По мнению Селика, такие ленты, хоть и пользуются меньшим спросом на рынке, могут прожить гораздо дольше картин, созданных с помощью компьютерной графики.

Генри Селик изучал анимацию в Университете Сиракуз и Калифорнийском институте искусств. В отличие от своих сокурсников Брэда Берда, Джона Маскера и Джона Лассетера, Селик увлекся восточноевропейским кукольным театром и эксаериментальными фильмами Национального совета по кинематографии Канады.

Он, как и коллеги, успел поработать на студии Disney, но эстетика диснеевских мультфильмов не отвечала его запросам. Селик встремился привносить экспериментальные идеи в традиционные истории. На фоне этого он подружился с другим мультипликатором — Тимом Бертоном.

Позднее Селик основал собственную продакшн-компанию, где выпускал телевизионные ролики и рекламу. В них художник сочетал живую съемку, пиксельную графику, 2D-анимацию и стоп-моушн.

В 1993 году Селик вместе с Бертоном выпустил мультфильм «Кошмар перед Рождеством». Среди других работ режиссера — «Джеймс и гигантских персик», «Обезьянья кость», «Лунная девочка». В 2022 году Селик представил полнометражную картину «Уэнделл и Уайлд» — он вышла на Netflix.

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