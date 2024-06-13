МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года по велоспорту

Международный Олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты турнира по велоспорту, прошедшего на Олимпиаде 1900 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя организации Марка Адамса.
Серебряную медаль велогонщика Ллойда Гильдебранда засчитали в общий зачет Франции, а не Великобритании, где она числилась ранее. Причиной этого стало то, что Гильдебранд всю свою спортивную карьеру выступал за французский клуб.
Поскольку спортсмен имел британское гражданство, изначально его медаль за гонку на 25 км присудили Великобритании. Недавние исследования показали, что справедливее было бы считать Гильдебранда французским атлетом.
« Он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — пояснил Адамс.
После пересчета медалей Франция укрепила свои позиции в качестве победителя общего зачета Олимпийских игр 1900 года. Французы завоевали на турнире 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. Великобритания показала третий результат с 15 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми медалями.
Ллойд Гильдебранд родился в 1870 году в Тоттенхэме. В 1900 году он добился своих главных побед в спорте. Помимо серебра Олимпиады, он также получил бронзу Чемпионата мира по трековому велоспорту в гонке на 100 км.