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Аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон. Посмотрите первый трейлер

Сегодня в 22:45
Фото: Trigger

Trigger продлила на второй сезон аниме «Подземелье вкусностей» сразу после окончания первого. Дата релиза не уточняется.

Сюжет основан на 97-й главе манги, которая завершилась в сентябре 2023 года. История начинается с того, как группа авантюристов во главе с молодым воином Лай Торденом отправляется в глубокое подземелье, чтобы спасти его сестру, которую съел дракон.

В подземелье они сталкиваются с нехваткой провизии, и тогда решают готовить блюда из побежденных монстров. В процессе приключений они открывают для себя удивительный мир кулинарии, где каждая битва открывает возможность создать новое экзотическое блюдо.

Первый сезон, вышедший зимой 2024 года, был позитивно встречен аудиторией. Средний рейтинг шоу на сайте MyAnimeList составляет 8,42 балла из 10 на основе 63 тыс. оценок.

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