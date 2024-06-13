Энтони Хопкинс появился в трейлере сериала Роланда Эммериха о Римской империи «Обреченные на славу»

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер сериала «Обреченные на славу», посвященного жизни Римской империи. Он выйдет на Peacock 18 июля, а с 19 июля будет доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».
Сериал расскажет о закулисье гладиаторских соревнований, кровавом и прибыльном бизнесе Древнего Рима, который связывает спортсменов, политиков и представителей самых уважаемых в империи династий.
Одну из центральных ролей в шоу исполнил Энтони Хопкинс («Отец», «Молчание ягнят»). Он сыграл легендарного императора Веспасиана. Другие роли исполнили Димитри Леонидас («Синдбад»), Джоджо Макари («Властелины воздуха»), Иван Реон («Игра престолов»), Сара Мартинс («Великая ирония»), Том Хьюз («Виктория»).
Режиссерами сериала выступили Роланд Эммерих («Послезавтра», «День независимости») и Марко Кройцпайнтнер («Тела», «Дело Коллини»). Сценарий написали Джастин Поллард, Джилл Роби и Роберт Родат. Оператором проекта стал Витторио Омодеи Дзорини («Итальянские каникулы», «Гоморра»).
Сюжет «Обреченных на славу» основан на книге Дэниела П.Мэнникса «Путь гладиатора». Разработкой шоу занимались компании Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions и Street Entertainment. Сериал сняли на легендарной студии «Чинечитта» в Риме.