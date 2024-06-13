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Эмма Робертс мечтает стать астронавтом в трейлере комедии «Космический кадет»

Сегодня в 19:58
Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер комедии «Космический кадет», главную роль в которой исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры», «Оторва»).

Актриса сыграла девушку по имени Тиффани Симпсон, которая с самого детства мечтала полететь в космос. Хотя героиня совсем не преуспела в жизни, удача однажды улыбается ей: Тиффани отбирают в программу подготовки астронавтов.

Чтобы стать астронавтом, Симпсон привирает в резюме. Она утверждает, что умеет пилотировать самолет, училась в престижном университете и выпустила книгу, которая получила Пулитцеровскую премию.

В реальности Тиффани работала обычным бартендером в пляжном баре. Но теперь ей приходится скрывать правду, тренируясь и обучаясь наряду с по-настоящему выдающиимся кандидатами.

Как обычная девчонка из Флориды справится с космическими испытаниями, можно будет узнать 4 июля. В этот день «Космический кадет» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.

В картине вместе с Робертс появятся Том Хоппер («Академия „Амбрелла“»), Поппи Лю («Новый Амстердам») и Габриелла Юнион («Вспомни, что будет»). Режиссером и автором сценария фильма выступила Лиз В.Гарсия («Повышение влажности», «Спасатель»).

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