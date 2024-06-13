«Дом Дракона» продлили на третий сезон

Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится 16 июня на стриминге Max. По его сюжету Эйгон восседает на Железном троне под присмотром своей матери Алисент Хайтауэр и деда Отто Хайтауэра. Однако Рейнира и ее дядя-муж Демон планируют нанести по ним удар.