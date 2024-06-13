«Дом Дракона» продлили на третий сезон еще до выхода второго. Об этом сообщается в соцсетях сериала.
Подробности сюжета и дата релиза не раскрываются. Кто займет кресло режиссера, также не сообщается.
Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится 16 июня на стриминге Max. По его сюжету Эйгон восседает на Железном троне под присмотром своей матери Алисент Хайтауэр и деда Отто Хайтауэра. Однако Рейнира и ее дядя-муж Демон планируют нанести по ним удар.
В продолжении к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс.
К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.
Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.
«Дом Дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.