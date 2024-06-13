Пассажиров Qatar Airways закрыли в самолете без кондиционера на 3,5 часа

Пассажиров авиакомпании Qatar Airways закрыли в самолете без кондиционера на 3,5 часа. О ситуации написало издание Daily Mail.
Путешественники вылетали из греческих Афин в столицу Катара Доху, но их рейс задержали из‑за технической неисправности системы кондиционирования. В результате десяткам людей пришлось мучиться от жары внутри салона.
Температура на улице в это время составляла 34 градуса. Самолет быстро нагрелся на солнце, из‑за чего пассажирам пришлось раздеваться во время ожидания. Некоторые люди потеряли сознание от духоты.
«В конце концов пассажирам дали по чашке воды и немного безалкогольных напитков, чего было совершенно недостаточно для восстановления организма после вынужденной сауны в самолете», — поделился один из путешественников.
Запертым в самолете среди прочих оказался южноафриканский боец Дэмиан Коллинз. В сети можно найти кадры, на которых он обливается потом внутри самолета. «Дэмиан — подтянутый спортсмен, представьте себе стресс и опасность для любого нормального человека», — подчеркнул попутчик атлета.
Авиакомпания Qatar Airways принесла извинения пассажирам за задержку рейса. Из‑за нее они прибыли в Доху почти на 28 часов позже запланированного времени.