Верховный суд США запретил товарный знак «Трамп слишком маленький»

Верховный суд США запретил товарный знак с фразой «Трамп слишком маленький» («Trump Too Small»), сообщает Reuters. Автор принта для футболок утверждает, что запрет нарушает его конституционное право на свободу слова.
В 2018 году калифорнийский адвокат Стив Элстер подал заявку на регистрацию товарного знака с фразой и насмешливой иллюстрацией жеста руки, отсылающей к диалогу между бизнесменом Дональдом Трампом и сенатором Марко Рубио на дебатах кандидатов-республиканцев на пост президента США в 2016 году. Трамп оскорбил Рубио, назвав его Маленьким Марко. А Рубио ответил, что у Трампа непропорционально маленькие руки.
«Посмотрите на эти руки. Они маленькие? Если они маленькие, то кое‑что еще должно быть маленьким. [Но] я гарантирую вам, что с этим проблем нет. Я гарантирую это», — ответил Трамп.
Управление по патентам и товарным знакам США отклонило заявку Элстера. Апелляционный суд в Вашингтоне встал на сторону адвоката: защита прав на неприкосновенность частной жизни и публичности общественных деятелей не заменяет права гражданина критиковать их.
Закон о товарных знаках 1946 года запрещает регистрацию любого товарного знака, в котором используется имя живого человека, без его письменного согласия. Вопрос заключался в том, перевешивает ли защита свободы слова в случае критики общественных деятелей обеспокоенность ведомства по товарным знакам из‑за прав Трампа.
Администрация Джо Байдена утверждала, что закон не подавляет свободы слова, поскольку запрещает регистрацию независимо от выражаемой точки зрения. Элстер в свою очередь утверждал, что на деле разрешение использовать товарные знаки выдается в случае позитивных посланий, а без регистрации остаются критические.