Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде

Сегодня в 17:55
Фото: Moises Alex/Unsplash

Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже. Такое решение приняла Международная федерация тенниса, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

В Олимпиаде примут участие, как ранее отмечал Тарпищев, восемь россиян. В мужском разряде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, в женском — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку», — отметил Тарпищев.

Финальный состав олимпийского турнира по теннису станет известен 4 июля. Жеребьевка спортсменов пройдет 25 июля, за два дня до старта Игр. Российские теннисисты выступят на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 27 июля по 11 августа. Город в третий раз примет турнир: до этого Париж был столицей Олимпийских игр в 1900 и 1924 годах. Награды разыграют в 32 видах спорта.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами