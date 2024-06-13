Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде

Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже. Такое решение приняла Международная федерация тенниса, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
В Олимпиаде примут участие, как ранее отмечал Тарпищев, восемь россиян. В мужском разряде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, в женском — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку», — отметил Тарпищев.
Финальный состав олимпийского турнира по теннису станет известен 4 июля. Жеребьевка спортсменов пройдет 25 июля, за два дня до старта Игр. Российские теннисисты выступят на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Олимпиада в Париже пройдет с 27 июля по 11 августа. Город в третий раз примет турнир: до этого Париж был столицей Олимпийских игр в 1900 и 1924 годах. Награды разыграют в 32 видах спорта.